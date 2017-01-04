Сестра Майкла Джексон родила первенца в 50 лет

Нью-Йорк, 4 января. Сестра Майкла Джексона, известная поп-исполнительница Джанет Джексон родила мальчика в 50 лет. Об этом журналу People сообщила официальная представительница звезды.

В письменном заявлении говорится, что у Джанет Джексон родился сын Исса. Мальчик получил фамилию отца, Виссама аль-Мана. Также представительница певицы сообщила, что роды прошли без осложнений.

«Джанет рожала, не испытывая стресса, и восстанавливает силы в комфортных условиях», — говорится в предоставленном журналу People заявлении.

Сообщается, что Исса стал первенцем Джанет Джексон. Слухи о беременности певицы ходили с апреля 2016 года, когда Джанет отложила гастроли по рекомендации врачей. Однако официально о скором появлении ребенка звезда заявила лишь в октябре прошлого года.

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