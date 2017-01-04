Мощное землетрясение произошло в районе островов Фиджи

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Москва, 4 января. Из-за сильного землетрясения магнитудой 7,2 балла на островах архипелага объявлено о возможности возникновения цунами. Информацию об этом распространил Тихоокеанский центр предупреждения цунами (PTWC).

Сообщается, что мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло в южной части Тихого океана. Подземные толчки зафиксированы в 280 км от столицы Республики Фиджи, города Сува. Эпицентр землетрясения залегает на глубине 10 км под дном океана. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Напомним, 31 декабря мощное землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло в префектуре Фукусима на востоке Японии.

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