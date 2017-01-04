Медики рассказали, почему женщине нужны первые роды до 30 лет

Москва, 4 января. У женщин, не родивших ребенка до 30 лет, значительно повышается риск развития рака груди, считают медики.

По данным нового исследования, риску возникновения рака груди подвержена каждая 10 представительница слабого пола, которая не успела завести ребенка до 30 лет. Медики уверяют, что к этому приводит избыток гормона эстрагена, который активно вырабатывается в женском организме. Этот гармон значительно повышает риск развития опасного недуга у не рожавших женщин.

В период беременности и грудного вскармливания, по данным медиков, выработка эстрагена в женском организме снижается, а вместе с ним уменьшается и риск развития рака груди.

Напомним, ранее медики рассказали, что риск развития онкологических заболеваний также может вырасти из-за графика работы. Так, по мнению исследователей, больше всего рискуют те, кто работает в ночную смену.

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