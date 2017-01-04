FAN-TV Лента новостей
Медики рассказали, почему женщине нужны первые роды до 30 лет
Общество

Медики рассказали, почему женщине нужны первые роды до 30 лет

Сегодня 2:39
150

Медики рассказали, почему женщине нужны первые роды до 30 лет

Москва, 4 января. У женщин, не родивших ребенка до 30 лет, значительно повышается риск развития рака груди, считают медики.

По данным нового исследования, риску возникновения рака груди подвержена каждая 10 представительница слабого пола, которая не успела завести ребенка до 30 лет. Медики уверяют, что к этому приводит избыток гормона эстрагена, который активно вырабатывается в женском организме. Этот гармон значительно повышает риск развития опасного недуга у не рожавших женщин.

В период беременности и грудного вскармливания, по данным медиков, выработка эстрагена в женском организме снижается, а вместе с ним уменьшается и риск развития рака груди.  

Напомним, ранее медики рассказали, что риск развития онкологических заболеваний также может вырасти из-за графика работы. Так, по мнению исследователей, больше всего рискуют те, кто работает в ночную смену.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 3 января 2017 22.30: бойцы Ирака разрушили штаб боевиков, в Ракке в отряде курдов от рук ИГИЛ погиб канадский наемник

Вчера 22:30
337

Сирия новости 3 января 2017 19.30: курды освободили от ИГ часть Ракки, в Хаме ССА обстреляли САА из РЗСО «Град»

Вчера 19:30
716

Главные новости 3 января

Вчера 19:00
590

Без субсидий и перспектив: кто ответит за социальную катастрофу на Украине

Вчера 17:47
2158

После бандеровского марша на Майдане остались антисемитские улики

Вчера 17:29
2310
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Остановить «сирийское безумие» и поставить спектакль о наводнении: итоги года–2016. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

В Конгрессе США готовятся уже на этой неделе еще более ужесточить санкции против России

3:43

Главарь ИГИЛ уже проник в сердце Европы

3:35

Сестра Майкла Джексон родила первенца в 50 лет

3:08

Мощное землетрясение произошло в районе островов Фиджи

2:53

Грузовой поезд в Латвии столкнулся с машиной и налетел на электричку

2:43

Медики рассказали, почему женщине нужны первые роды до 30 лет

2:39

МЧС: Пожар в мясоперерабатывающем цехе в Новой Москве потушен

2:30

Тайна «Титаника»: исследователи назвали новую версию гибели лайнера

2:14

Стала известна дата вскрытия допинг-пробы Поветкина

2:13

Палестинские политики засобирались в Москву в январе

1:52

Самолет выкатился за полосу в Калининграде

1:47

Сирия: САА атаковала террористов в провинции Хомс

1:34
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
В Конгрессе США готовятся уже на этой неделе еще более ужесточить санкции против России
Читать
Закрыть