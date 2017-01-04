Тайна «Титаника»: исследователи назвали новую версию гибели лайнера

Лондон, 4 января. На борту «Титаника» в течение нескольких недель перед выходом из порта бушевал пожар. Об этом со ссылкой на журналиста и исследователя Шенана Молони сообщает The Independent.

Молони потратил более 30 лет на изучение истории «Титаника» и пришел к выводу, что айсберг был не единственной причиной, приведшей к затоплению корабля и гибели более 1,5 тысяч человек.

По мнению исследователя, в течение нескольких недель перед трагедией в одном из топливных хранилищ судна полыхал пожар. Об этом свидетельствуют следы сажи на обшивке корабля, которые можно увидеть на сделанных до выхода «Титаника» из порта фотографиях. Шенан Молони считает, что пожар нагрел обшивку судна в месте столкновения с айсбергом до 1000 градусов, на 75% уменьшив ее прочность.

По мнению исследователи, владельцы «Титаника» знали о бушующем на борту огне, но дали команде распоряжение не скрыть этот факт от пассажиров.

Выберите главное событие 2016 года!