Стала известна дата вскрытия допинг-пробы Поветкина

Москва, 4 января. Повторную допинг-пробу российского боксера Александра Поветкина вскроют 5 января в лаборатории Калифорнийского университета Лос-Анджелеса.

Расследование обстоятельств дела Поветкина продолжается Всемирный боксерский совет будет готов дать свое заключение после вскрытия пробы Б, - сообщает «Р-Спорт».

Ранее сообщалось о «чистой» допинг-пробе российского боксера. В связи с этим глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что предыдущие результаты теста Поветкина вызывают большие сомнения.

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