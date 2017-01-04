Сирия: САА атаковали террористов в провинции Хомс

Дамаск, 4 января. Сирийские правительственные войска, а также силы народного ополчения предприняли атаку на позиции террористов севернее города Хомс. Об этом сообщила газета «Аль-Ватан».

Уточняется, что удары наносили по скоплениям террористов запрещенного в России формирования «Джебхат ан-Нусра» в поселениях Эль-Махатта и Джавалек.

По информации «Аль-Ватан», САА ликвидировала восемь полевых командиров боевиков.

Ранее сообщалось об уничтожении 40 террористов силами международной коалиции во главе с Соединенными Штатами.

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