Парламент Турции продлил режим ЧП еще на три месяца

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Анкара, 4 января. На три месяца продлил режим чрезвычайного положения в Турции парламент страны, сославшись на целесообразность такого решения.

Решение парламента Турции вступит в силу 19 января, отмечает Газета.ру, и напоминает, что еще в июле 2016 года правительство Турции опубликовало постановление «О мерах, принимаемых в рамках режима чрезвычайного положения».

В этом постановлении зафиксированы подробные принципы и правила режима ЧП, введенного после попытки вооруженного переворота в Турции.

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