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Парламент Турции продлил режим ЧП еще на три месяца
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    Парламент Турции продлил режим ЧП еще на три месяца

    1:20  4 Января 2017
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    Парламент Турции продлил режим ЧП еще на три месяца

    Анкара, 4 января. На три месяца продлил режим чрезвычайного положения в Турции парламент страны, сославшись на целесообразность такого решения.

    Решение парламента Турции вступит в силу 19 января, отмечает Газета.ру, и напоминает, что еще в июле 2016 года правительство Турции опубликовало постановление «О мерах, принимаемых в рамках режима чрезвычайного положения».

    В этом постановлении зафиксированы подробные принципы и правила режима ЧП, введенного после попытки вооруженного переворота в Турции.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #турция #парламент турции #режим чп
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