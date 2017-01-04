Захарова высмеяла CNN за иллюстрацию к сюжету о «русских хакерах»

Москва, 4 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала свое мнение об использовании каналом CNN картинки из видеоигры Fallout для материала о хакерах из РФ. Запись на эту тему Захарова разместила на своей странице в Facebook.

Захарова предположила, что в CNN создали отдел «Киберюмора», чтобы сделать новости не только актуальными, но и веселыми.

Представитель российского МИД также задается вопросом о том, готовы ли США уничтожить самый крупный телеканал ради оправдания своей «провалившейся идеологии».

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