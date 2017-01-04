Память погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем почтили петербуржцы и сирийцы. ФАН-ТВ

В петербургском «Музее Новороссии» состоялся памятный вечер по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Прошло девять дней с момента этой страшной трагедии. На траурном мероприятии присутствовали родственники погибших, сотрудники и друзья музея, представители разных СМИ, а также гости из Сирии, специально прибывшие в Северную столицу. Несмотря на общее минорное настроение, собравшиеся старались не грустить и даже подбадривали друг друга патриотическими стихами и песнями. Смотрите видеорепортаж ФАН-ТВ.

В начале мероприятия директор «Музея Новороссии» Герман Владимиров представил всем участникам памятного вечера специальных гостей, прибывших из Сирии для того, чтобы поддержать родственников погибших, выразить им свои соболезнования, а также рассказать о реакции сирийского народа на эту трагедию.

«С особой гордостью хотел бы представить наших друзей из далекой Сирии», – сказал Герман и передал слово первому гостю. Это известный общественный деятель, руководитель Центра Российско-арабского сотрудничества Ваддах Аль-Джунди.

«Конечно, у нас сегодня непраздничное настроение, – начал он, – хоть и надо всех поздравить с Новым годом. Я очень взволнован, потому что эта трагедия с экипажем – это все-таки самолет, который направлялся в Сирию, и люди хотели работать для сирийских детей так же, как раньше работали для детей Донбасса. Среди них были также питерские люди, и журналисты, которых мы знали, и Доктор Лиза, и Губанков… Конечно, для Сирии это тоже был серьезный удар. Понятно, что люди там привыкли к новостям о гибели родных и близких – уже все-таки пять лет войны. А сегодня мы от имени всей нашей диаспоры и всего российско-сирийского общества соболезнуем родным погибших».

Ваддах Аль-Джунди пригласил пройти на маленькую сцену почетного гостя – депутата сирийского парламента, которого зовут Абд Ассалам Дахмуш. Он возглавил прибывшую в Петербург делегацию Сирии.

«От своего имени, от имени всего сирийского народа хочу выразить искренние соболезнования в связи с трагедией, которая унесла жизни замечательных, талантливых людей – музыкантов ансамбля имени Александрова, известного врача – Доктора Лизу и корреспондентов центральных телеканалов. Это потеря не только для России, но и для Сирии, и для всех государств – друзей вашей страны. Скорбим вместе с вами. И хочу отдельно сказать: я хочу выразить благодарность русскому народу, правительству страны и лично президенту Владимиру Владимировичу Путину за неоценимую поддержку и помощь народу Сирии. Спасибо большое. Мы победим!» – сирийский депутат заканчивает свою речь под аплодисменты собравшихся.

Отметим, что интерьер музея накануне памятного вечера существенно изменился. Помимо многочисленных фотографий, флагов, карт, пробитых касок, гильз и других важных артефактов с мест многочисленных боев в Донбассе, теперь здесь появились новые инсталляции. В том числе, посвященные авиакатастрофе, потрясшей всю Россию в последние дни 2016 года.



Так, специально к этому мероприятию художники расписали стены выставочных залов «Музея Новороссии». На одной стене появились хорошо узнаваемые виды Пальмиры – древней сокровищницы, разрушенной террористами. На другой стене, в главном зале музея, Можно увидеть летящий в небе Ту-154.

В зоне входа выставили стенд с фотографиями погибших в авиакатастрофе над Черным морем. Конечно же, артистам Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова здесь уделяется особое место. Их имена и фамилии вместе с фотографий руководителя ансамбля Валерия Халилова нанесены на особую доску.

Девять дней прошло с момента страшной трагедии. Все посетители музея получили возможность поставить поминальную свечку перед фотографиями погибших, еще раз вспомнив о тех, чья жизнь оборвалась так внезапно.



В рамках траурного мероприятия состоялось еще одно событие, которое заслуживает внимания. «Музей Новороссии» подарил друзьям из Сирии, прибывшим в Петербург, список с иконы донецкой Богоматери. Теперь ей предстоит отправиться в Дамаск. Представители сирийской делегации сделали ответный подарок – преподнесли Герману Владимирову и всему музею небольшую, но очень ценную статуэтку, которая является копией статуи одного из древних городов на территории Сирийской Арабской Республики.

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