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Чета Клинтон будет присутствовать на церемонии инаугурации победившего их Трампа
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Чета Клинтон будет присутствовать на церемонии инаугурации победившего их Трампа

Сегодня 1:07
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Чета Клинтон будет присутствовать на церемонии инаугурации победившего их Трампа

Вашингтон, 4 января. Супруги Клинтон посетят инаугурацию Трампа, которая состоится 20 января, в числе почти всех здравствующих бывших президентов США.

Судя по формулировке CNN, сообщившего о том, что чета Клинтон будет присутствовать на церемонии вступления в должность президента США Дональда Трампа, Хиллари Клинтон примет участие в событии исключительно в качестве супруги экс-президент США Билла Клинтона.  

Так же и в официальном сообщении канцелярии Билла Клинтона говорится: «Бывший президент и его супруга примут участие в 58-й церемонии инаугурации президента». 

 

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Алексей Громов
#хиллари клинтон #трамп #билл клинтон
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Сирия: САА атаковали террористов в провинции Хомс
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