Вашингтон, 4 января. Ученые университета штата Аризона установили, что человеку не под силу вести одновременно четыре беседы. В связи с этим они предупредили о возможных стрессах на званых обедах и других подобных мероприятиях.

По словам руководителя проекта Джейми Кремс, умственные способности человека недостаточны, чтобы участвовать одновременно в четырех дискуссиях.

Вывод исследователей был сделан на основе эксперимента, в котором приняли участие почти 200 человек. Американские специалисты также утверждают, что девушки справлялись с поставленными в рамках эксперимента заданиями лучше, чем мужчины.

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