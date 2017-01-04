Госдеп США утверждает, что Россия не замечает срывы перемирия

Вашингтон, 4 января. Начальник пресс- службы Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что Россия игнорирует случаи нарушений режима прекращения огня президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом он заявил в эфире телеканала Эм-эс-эн-би-си.

Кирби считает, якобы Россия не может или не хочет оказать влияние на главу Сирийской Арабской Республики для соблюдения перемирия.

Представитель Госдепа также обвинил в нарушении режима прекращения огня Иран.

Следует отметить, что режим тишины не распространяется на запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ, а также формирования оппозиции, не заявившие о готовности соблюдать условия перемирия.

Выберите главное событие 2016 года!