Ученые узнали, как мозг мешает человеку худеть

Вашингтон, 4 января. Американские исследователи из Национального института здравоохранения считают, что тем, кто набрал лишний вес, похудеть мешает их собственный мозг.

Ученые доказали этот эффект мозговой ловушки с помощью эксперимента на мышах: одну группу подопытных мышек ученые кормили очень жирной пищей, вторую группу потчевали исключительно здоровым для мышей питанием. В результате ученые зафиксировали следующую картину: через какое-то время мышки, употреблявшие жирную пищу, просто стали меньше двигаться, причем, это произошло еще до того, как они набрали вес.

В ходе выяснения причин малоподвижности подопытных, ученые выяснили: у толстеющих мышей сильно понижено содержание дофамина D2, что напрямую влияет на чувство удовольствия от движения.

Американские исследователи тут же предположили, что то же самое происходит с полными людьми.

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