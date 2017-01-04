Нью-Йорк, 4 января. ООН рассматривает переговоры по Сирии в Астане в качестве подготовки к переговорам официального Дамаска и представителей оппозиции в женевском формате. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик не исключил возможность участия ООН на переговорах в столице Казахстана. Однако специальный посланник по Сирии Стаффан де Мистура не будет участвовать в этом мероприятии.

Представитель ООН подчеркнул, что считает встречу в Астане подготовительной, и не усматривает конкуренцию женевскому формату.

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