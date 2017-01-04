Госдеп: Никто не сомневается, что Путин умен

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Вашингтон, 3 января. Госдепартамент США не стал комментировать решение Владимира Путина не высылать американских дипломатов, отметив ум российского лидера, в котором «никто не сомневается». Такое заявление сделал начальник пресс-службы Госдепа Джон Кирби.

Кирби также не стал комментировать слова будущего президента США Дональда Трампа, высоко оценившего политический жест главы российского государства.

Между тем, как сообщает НСН, в Госдепе считают адекватными предпринятые США меры в части высылки дипломатов российского посольства.

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