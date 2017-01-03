Сирия: данные России и Турции о нарушениях режима тишины в САР не совпадают

Дамаск, 3 января. Российско-турецкая комиссия по-разному оценивает количество нарушений режима прекращения боевых действий в САР в соответствии с Единым Соглашением по комплексному разрешению сирийского конфликта.

Как сообщает российский центр по примирению враждующих сторон в САР, в настоящее время к режиму прекращения боевых действий в Сирии присоединились следующие вооруженные формирования оппозиции: «Фейлак аш-Шам», «Джабхат Ахли аш-Шам» («Джейш аль-Муджахидин», «Сувар аш-Шам»), «Фирка Султан Мурад», «Джейш Идлиб», «Сукур аш-Шам», «Фейлак Рахман», «Джабхат аш-Шамия», «Таджамуа Фастакин», «Джейш аль-Иза», «Джейш ан-Наср», «Аль-Фиркат аль-Уля ас-Сахилия» («1 прибрежная дивизия»), «Джейш аль-Ислам», «Лива Шухада аль-Ислам».

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения за сутки зафиксировано 27 нарушений, из них в провинциях: Хама — 8, Алеппо — 7, Латакия — 7, Дамаск — 5. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 нарушений, из них в провинциях: Алеппо — 7, Дамаск — 6, Идлиб — 2, Хомс — 2, Деръа — 1.

По всем зафиксированным фактам нарушений проводятся разбирательства и принимаются все меры для исключения повторения подобных случаев.

Напомним, в соответствии с Единым Соглашением по комплексному разрешению сирийского конфликта, введен режим прекращения боевых действий С 00.00 30 декабря 2016 года.

Выберите главное событие 2016 года!