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Белый дом рассказал, почему так и не рискнул ввести санкции против Путина
Политика

Белый дом рассказал, почему так и не рискнул ввести санкции против Путина

Вчера 23:16
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Белый дом рассказал, почему так и не рискнул ввести санкции против Путина

Вашингтон, 3 января. Санкции в отношении лидера государства являются чрезвычайной мерой, которая может быть применена лишь в исключительных обстоятельствах. Такое мнение выразил пресс-секретарь действующего президента США Джош Эрнест в рамках брифинга, который на регулярной основе проводится для журналистов.

Заявление Эрнеста стало ответом на вопрос журналиста. Тот поинтересовался, почему в связи с «хакерскими атаками» во время президентской гонки в США против Владимира Путина не были введены персональные ограничительные меры.

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Сергей Свазовский
#владимир путин #джош эрнест
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