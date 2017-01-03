Белый дом рассказал, почему так и не рискнул ввести санкции против Путина

Вашингтон, 3 января. Санкции в отношении лидера государства являются чрезвычайной мерой, которая может быть применена лишь в исключительных обстоятельствах. Такое мнение выразил пресс-секретарь действующего президента США Джош Эрнест в рамках брифинга, который на регулярной основе проводится для журналистов.

Заявление Эрнеста стало ответом на вопрос журналиста. Тот поинтересовался, почему в связи с «хакерскими атаками» во время президентской гонки в США против Владимира Путина не были введены персональные ограничительные меры.

Выберите главное событие 2016 года!