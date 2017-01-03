Убийца российского посла Карлова три месяца собирал о нем информацию

Анкара, 3 января. Убийца посла России в Турции Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ собирал сведения о дипломате на протяжении трех месяцев. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, информация собиралась с компьютера, принадлежащего соседу Алтынташа по комнате, занимающегося адвокатской деятельностью.

Первые поисковые запросы, так или иначе связанные с российским послом, датируются октябрем 2016 года.

В связи с убийством Андрея Карлова задержано десять человек, — уточняет Anadolu.

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