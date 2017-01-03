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ИГИЛ в Мосуле теряет людей: исход беженцев вырос вдвое
Весь мир

ИГИЛ в Мосуле теряет людей: исход беженцев вырос вдвое

Вчера 23:09
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ИГИЛ в Мосуле теряет людей: исход беженцев вырос вдвое

Багдад,3 января. По данным ООН, количество беженцев, ежедневно покидающих Мосул после начала второго этапа операции по освобождению города от ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ), увеличилось вдвое.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что по данным УКГВ (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов), число людей, которые каждый день покидают иракский Мосул, возросло на 50%. За последние пять дней, по сведениям УКГВ, из города бежали 13 тысяч человек. Дюжаррик уточнил, что общее число переселенцев из Мосула достигло 130 тыс. человек.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что террористы ИГИЛ спешно эвакуируют семьи из Мосула. 

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Алексей Громов
#оон #игил #мосул #ирак #багдад #дюжаррик #укгв
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Сирия: данные России и Турции о нарушениях режима тишины в САР не совпадают
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