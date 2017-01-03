Киев хочет вернуть прах Бандеры и Петлюры на Украину

Киев, 3 января. Министр инфраструктуры Владимир Омельян призвал перезахоронить прах Степана Бандеры и Симона Петлюры на территории Украины. Об этом министр заявил на своей странице в социальной сети.

Омельян также выразил мнение о необходимости вернуть на Украину прах ряда других политических деятелей. Среди них Шухевич, Коновалец, Скоропадский и другие.

«Они жили Украиной», — мотивировал свою позицию Омельян.

Ранее Петр Порошенко призвал перезахоронить эксгумированное накануне тело украинского поэта Александра Олеся.

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