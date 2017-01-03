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Пентагон отказался комментировать сотрудничество РФ и Турции в борьбе с ИГ
Политика

Пентагон отказался комментировать сотрудничество РФ и Турции в борьбе с ИГ

Сегодня 22:11
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Пентагон отказался комментировать сотрудничество РФ и Турции в борьбе с ИГ

Вашингтон, 3 января. Пентагону неизвестны подробности кооперации Турции и Российской Федерации в противостоянии запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство».Об этом сообщил представитель Пентагона Питер Кук в ходе своего брифинга.

Кук отметил, что детали взаимодействия Турции и России ему неизвестны, предоставив комментировать ситуацию «им самим».

Представитель американского военного ведомства отметил, что США координирует свои действия с Турцией по ключевым вопросам борьбы с ИГИЛ в Сирии.

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Сергей Свазовский
#питер кук
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ИГИЛ в Мосуле теряет людей: исход беженцев вырос вдвое
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