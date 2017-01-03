Пентагон отказался комментировать сотрудничество РФ и Турции в борьбе с ИГ

Вашингтон, 3 января. Пентагону неизвестны подробности кооперации Турции и Российской Федерации в противостоянии запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство».Об этом сообщил представитель Пентагона Питер Кук в ходе своего брифинга.

Кук отметил, что детали взаимодействия Турции и России ему неизвестны, предоставив комментировать ситуацию «им самим».

Представитель американского военного ведомства отметил, что США координирует свои действия с Турцией по ключевым вопросам борьбы с ИГИЛ в Сирии.

Выберите главное событие 2016 года!