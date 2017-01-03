Трамп выступил против освобождения «опасных людей» из Гуантанамо

Вашингтон, 3 января. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что пора отказаться от идеи освобождения заключенных из тюрьмы в Гуантанамо.

Трамп заявил, что люди, которые там содержатся — крайне опасны, и им нельзя давать возможность снова «вернуться на поле боя», как выразился Трамп в своем аккаунте в Twitter.

В свою очередь, представитель Пентагона уже прокомментировал заявление Трампа в том смысле, что до истечения своих полномочий действующий президент Обама продолжит свою политику по закрытию тюрьмы в Гуантанамо: «В один промежуток времени есть только один главнокомандующий».

Напомним, закрытие тюрьмы в Гуантанамо — еще одно предвыборное обещание Барака Обамы, которое ему пока не удалось выполнить, а времени у него практически не осталось: 20 января в должность президента США вступит Дональд Трамп.

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