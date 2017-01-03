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Бомж с игрушкой пытался ограбить банк в Ярославле
Происшествия

Бомж с игрушкой пытался ограбить банк в Ярославле

Сегодня 21:53
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Бомж с игрушкой пытался ограбить банк в Ярославле

Ярославль, 3 января. Полицией Ярославля задержан мужчина без определенного места жительства, который пытался ограбить банк в Дзержинском районе Ярославля при помощи игрушечного пистолета. Об этом сообщает региональное УМВД.

Инцидент имел место 29 декабря, однако известно о нем стало лишь накануне. Мужчина был одет в черный флотский бушлат. Ворвавшись в банк, он потребовал выдать ему денежные средства, угрожая детским пистолетом.

Сотрудник финансового учреждения нажал тревожную кнопку. Прибывшие оперативники уговорили злоумышленника сдаться. Теперь ему грозит уголовная ответственность за разбой.

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