Бомж с игрушкой пытался ограбить банк в Ярославле

Ярославль, 3 января. Полицией Ярославля задержан мужчина без определенного места жительства, который пытался ограбить банк в Дзержинском районе Ярославля при помощи игрушечного пистолета. Об этом сообщает региональное УМВД.
Инцидент имел место 29 декабря, однако известно о нем стало лишь накануне. Мужчина был одет в черный флотский бушлат. Ворвавшись в банк, он потребовал выдать ему денежные средства, угрожая детским пистолетом.
Сотрудник финансового учреждения нажал тревожную кнопку. Прибывшие оперативники уговорили злоумышленника сдаться. Теперь ему грозит уголовная ответственность за разбой.