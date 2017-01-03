Лучший лыжник мира россиянин Устюгов выиграл «золото» в скиатлоне на 20 км

Берлин, 3 января. Сергей Устюгов выиграл золотую медаль в скиатлоне на 20 км, который проходил в немецком Оберстдорфе — в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски».

Для российского лыжника это третья победа подряд: до Оберстдорфа Устюгов выиграл золотые медали и в спринте, и в гонке на 10 км классическим ходом с масс-старта. Устюгов лидирует в общем зачете «Тур де Ски», а его соперник, норвежский лыжник Мартин Сундбю, сообщает ТАСС. уже заявил, что считает россиянина Сергея Устюгова лучшим лыжником мира.

Отметим, Сундбю проиграл Устюгову 0,6 секунды в скиатлоне на 20 км в Оберстдорфе.

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