ИААФ ищет пути создания независимой системы допинг-контроля российских атлетов

Москва, 3 января. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) по-прежнему ищет пути создания системы независимого допинг-контроля российских спортсменов, которая будет вызывать доверие. Об этом журналистам заявил президент IAAF Себастьян Коу.

«Чтобы у атлетов были альтернативные пути вернуться к участию в соревнованиях», — подчеркнул спортивный функционер.

Напомним, ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хейберг проинформировал о том, что результаты проверки допинг-проб участвовавших в Олимпиаде-2014 спортсменов из России станут известны в ближайшие два месяца.

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