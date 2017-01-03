Нефтетрейдер Glencore закрыл сделку по покупке акций «Роснефти»

Москва, 3 января. Швейцарская компания Glencore и фонд Qatar Investment Authority официально объявили о закрытии сделки по покупке 19,5% акций «Роснефти». Об этом во вторник проинформировала пресс-служба Glencore.

«Окончательное урегулирование было завершено и закрытие сделки, описанной в релизе от 10 декабря 2016 года, достигнуто», — указано в заявлении нефтетрейдера.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о том, что деньги, полученные в ходе приватизации «Роснефти», поступили в федеральный бюджет.

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