Додон лишил молдавского гражданства экс-главу Румынии

3 Января 2017 21:07 32

Кишинев,3 января. Президент Молдавии Игорь Додон лишил молдавского гражданства экс-главу Румынии Траяна Бэсеску за неоднократные призывы к ликвидации государственности Молдовы.

Как подчеркнул президент Молдавии Додон, такое решение было принято после выяснения всех обстоятельств предоставления гражданства Бэсеску бывшим главой Молдавии Тимофти, которое, как выяснилось на специальном заседании комиссии, предоставлено было с нарушениями процедуры.

Однако главной причиной пересмотра вопроса о гражданстве бывшего руководителя Румынии, как сообщил новый президент Молдовы, стал тот факт, что Бэсеску, еще находясь на посту президента Румынии, «отказался признавать молдавскую государственность и существование молдавского народа».

В то же время, в интервью румынскому телевидению, Додон подчеркнул: «Я не антирумын и никогда им не был, но я — антиунионист». Как сообщает ТАСС, Додон отметил, что всегда был противником объединения Молдавии с Румынией.

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