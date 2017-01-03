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Трамп определился с датой своей первой пресс-конференции
Политика

Трамп определился с датой своей первой пресс-конференции

Сегодня 21:08
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Трамп определился с датой своей первой пресс-конференции

Вашингтон, 3 января. Первая пресс-конференция избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа пройдет уже 11 января. Об этом журналистам сообщила советник политика Келлиан Конуэй.

«Если юристы и специалисты по надзору за нормативно-правовым соответствием подтвердят нашу готовность, мы будем придерживаться этой даты», — подчеркнула она.

Напомним, ранее стало известно о том, что новый президент США Дональд Трамп планирует назначить Роберта Лайтхайзера торговым представителем страны.

Читайте по теме: Трамп обсудит со спецслужбами США слухи о кибератаках во время выборов

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