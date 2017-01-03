Компания Ford отказалась строить завод в Мексике, испугавшись гнева Трампа

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Вашингтон, 3 января. Американская компания Ford приняла решение отказаться от строительства нового завода на территории Мексики. Об этом во вторник проинформировала пресс-служба автомобилестроительного гиганта.

Первоначально компания планировала потратить около 1,6 миллиарда долларов на строительство нового предприятия в штате Сан-Луис-Потоси.

Напомним, ранее избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп жестко раскритиковал руководство корпорации General Motors, которая беспошлинно ввозит в США произведенные в Мексике автомобили.

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