Армия Асада готовится отбить у «Джебхат ан-Нусры» водоканал под Дамаском

Дамаск (Сирия), 3 января. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики планируют взять под контроль источники воды в долине Вади-Барада, которые удерживают боевики из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра». Об этом журналистам во вторник рассказал губернатор провинции Дамаск Аля Ибрагим.

Согласно предварительным данным, армия САР закрепилась в 600 метрах от резервуара питьевой воды в Айн-эль-Фиджи. Военные хотят наладить бесперебойное водоснабжение Дамаска. Для этого им необходимо взять под охрану водоканал.

Напомним, ранее стал известно о 27 нарушениях режима прекращения огня в Сирии.

Читайте по теме: Сирия новости 3 января 2017 19.30: курды освободили от ИГ часть Ракки, в Хаме ССА обстреляли САА из РЗСО «Град»