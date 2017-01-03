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Армия Асада готовится отбить у «Джебхат ан-Нусры» водоканал под Дамаском
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Армия Асада готовится отбить у «Джебхат ан-Нусры» водоканал под Дамаском

Сегодня 20:10
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Армия Асада хочет отбить у «Джебхат ан-Нусры» водоканал под Дамаском

Дамаск (Сирия), 3 января. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики планируют взять под контроль источники воды в долине Вади-Барада, которые удерживают боевики из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра». Об этом журналистам во вторник рассказал губернатор провинции Дамаск Аля Ибрагим.

Согласно предварительным данным, армия САР закрепилась в 600 метрах от резервуара питьевой воды в Айн-эль-Фиджи. Военные хотят наладить бесперебойное водоснабжение Дамаска. Для этого им необходимо взять под охрану водоканал.

Напомним, ранее стал известно о 27 нарушениях режима прекращения огня в Сирии.

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