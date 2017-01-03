Сирия, 3 января. Антитеррористические силы Ирака уничтожили один из ключевых пунктов управления боевиков «Джунд аль-Хиляфа» в восточной части города Мосул. В окрестностях города Ракка в рядах курдов погиб канадский наемник, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) и союзные ей отряды «Хезболлы» начали штурм опорных пунктов боевиков-оппозиционеров в окрестностях города Басима. На данный момент военные источники сообщают о столкновениях между правительственными войсками и террористами Свободной сирийской армии (ССА).

Часть бойцов из подразделения «Щит Каламуна» прибыли в качестве подкрепления в район Вади-Бараде.

Провинция Алеппо

В кварталах Аль-Забдия, Аль-Ансари и Сейф Ад-Дауля в восточной части города Алеппо идут восстановительные работы. Правительство Сирии уже закончило реставрацию нескольких домостроений.

ВВС Сирии нанесли два авиаудара по позициям террористов ИГ, оккупировавших город Маскан, расположенный на востоке провинции.

Провинция Хомс

Правительственные войска ликвидировали группу боевиков террористической организации «Джебхат Ан-Нусры», запрещенной на территории России. Скопление радикалов было выявлено в северной части провинции Хомс в окрестностях населенных пунктов Аль-Махатта и Хавалек. В результате были уничтожены семеро террористов и несколько автомобилей, оснащенных пулеметами.

Продолжаются ожесточенные бои между боевиками отряда Мученика Ахмада аль-Абдо, которые вошли в состав ССА, и террористами ИГ. Радикалы ССА установили контроль над территорией в районе населенного пункта Шахиб. На данный момент идут столкновения за район Тиса в Аль-Хамаде.

Провинция Дейр эз-Зор

В районе военного аэропорта Дейр эз-Зора идут бои между сирийской армией и террористами ИГ. Авиация правительственных войск провела атаку по опорным пунктам «Исламского государства», расположенным в окрестностях населенного пункта Аль-Джафра.

По данным оппозиционных источников, боевики ИГ сообщили об убийстве снайпером офицера правительственной армии в квартале Рашидия. Информация проверяется.

Провинция Идлиб

ВВС международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, нанесли авиаудар по ключевому пункту управления боевиков террористической организации «Джабхат Фатах аш-Шам»***, укрепившихся в районе населенного пункта Сармада.

Провинция Ракка

В окрестностях города Ракка идут бои между курдскими отрядами народной самообороны и террористами ИГ*. Военные источники сообщают, что в рядах курдов погиб канадский наемник.

Сообщается, что боевики «Исламского государства» прекратили атаку Евфратской плотины, поскольку ее разрушение может полностью затопить город. Командир террористов приказал не взрывать дамбу и, по возможности, покинуть этот участок.

Провинция Хама

Бойцы правительственных войск из подразделения «Щит Каламуна» готовятся к потенциальной атаке на позиции боевиков-оппозиционеров.

Провинция Кунейтра

Неизвестные атаковали скопление боевиков незаконного бандоформирования «Ансар аль-Ислама», укрывшихся в окрестностях населенного пункта Аль-Масхара. В результате боестолкновений был ликвидирован командир исламистов по прозвищу Абу Асад аль-Масхари.

Ирак

Антитеррористические силы Ирака уничтожили один из ключевых пунктов управления боевиков «Джунд аль-Хиляфа» в восточной части города Мосул. В результате боев был уничтожен завод по производству взрывчатки и беспилотников, также ликвидированы несколько исламистов.