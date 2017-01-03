Украина хочет внести Ле Пен в черный список

Киев, 3 января. Украинская сторона может запретить въезд в страну кандидату в президенты Франции и лидеру партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Об этом журналистам во вторник заявил официальный представитель главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

«Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом», - отметили в СБУ.

Напомним, ранее Марин Ле Пен указала на то, что она считает законными итоги референдума о вхождении Крымского полуострова в состав Российской Федерации.

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