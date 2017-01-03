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Украина хочет внести Ле Пен в черный список
Украина

Украина хочет внести Ле Пен в черный список

Сегодня 19:49
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Украина пообещала закрыть въезд в страну Ле Пен за ее позицию по Крыму

Киев, 3 января. Украинская сторона может запретить въезд в страну кандидату в президенты Франции и лидеру партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Об этом журналистам во вторник заявил официальный представитель главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

«Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом», - отметили в СБУ.

Напомним, ранее Марин Ле Пен указала на то, что она считает законными итоги референдума о вхождении Крымского полуострова в состав Российской Федерации.

Читайте по теме: Марин Ле Пен настаивает на выходе Франции из ЕС и «потерявшей смысл» НАТО

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Василий Съедин
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Компания Ford отказалась строить завод в Мексике, испугавшись гнева Трампа
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