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Сирия новости 3 января 2017 19.30: курды освободили от ИГ часть Ракки, в Хаме ССА обстреляли САА из РЗСО «Град»
Новости Сирии

Сирия новости 3 января 2017 19.30: курды освободили от ИГ часть Ракки, в Хаме ССА обстреляли САА из РЗСО «Град»

Сегодня 19:30
278

Сирия новости 3 января 2017 19.30: курды освободили от ИГ часть Ракки, в Хаме ССА обстреляли САА из РЗСО «Град»

Сирия, 3 января. Сирийские демократические силы освободили от террористов ИГ* несколько деревень в провинции Ракка. Боевики обстреляли из «Града» населенные пункты в провинции Хама.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продвигается дальше в район Восточной Гуты. Наряду с базой ПВО бойцы САА освободили несколько ферм возле населенного пункта Хазрамы.

Сирийская арабская армия (САА) продвигается дальше в район Восточной Гуты

Провинция Хомс

Правительственные войска обстреляли опорные пункты боевиков Свободной сирийской армии (ССА), укрепившихся в окрестностях населенного пункта Гарнате. В результате обстрела были ликвидированы несколько исламистов.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы ИГ в данный момент устраняют неполадки на телефонных линиях на западе и востоке города Дейр эз-Зор. Исламисты восстанавливают связь между провинцией и другими частями Сирии.

Сегодня утром самолеты доставили гуманитарную помощь жителям осажденных районов провинции Дейр эз-Зор. Так, нуждающиеся горожане получат необходимые продукты питания, воду и медикаменты.

Провинция Идлиб

Исламские полицейские, аффилированные с террористической организацией «Джабхат Фатах аш-Шам»***, арестовали главу местного совета города Синджар в Идлибе. Причины ареста боевики не назвали, лидера совета увезли в неизвестном направлении.

Провинция Ракка

Сирийские демократические силы (SDF) освободили от террористов ИГ деревню Майан. Также бойцы SDF вернули контроль над населенными пунктами Бир Сана и Химарйан.

Сирийские демократические силы (SDF) освободили от террористов ИГ деревню Майан

Провинция Хама

Боевики террористической организации «Джейш аль-Изза» обстреляли из РЗСО «Град» населенные пункты Сальхаб и Рабию. Данные о пострадавших не поступали, есть разрушения, материальный ущерб уточняется.

Провинция Кунейтра

Сирийская армия обстреляла пункты управления боевиков-оппозиционеров, укрепившихся в окрестностях населенного пункта Аль-Аджрафе. Также артиллерийские подразделения правительственных войск атаковали позиции исламистов в районе деревни Самдании аль-Гарбии.

Сирия: карта провинций

Ирак

Вооруженные силы Ирака уничтожили расположенный в городе Тель Афар в предместье Мосула штаб полиции «Исламского государства» «Хисба». В результате столкновения были ликвидированы более 10 террористов ИГ.

Справка по упомянутым в тексте организациям

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Алексей Громов
#сирия #алеппо
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