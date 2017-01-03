Сирия, 3 января. Сирийские демократические силы освободили от террористов ИГ* несколько деревень в провинции Ракка. Боевики обстреляли из «Града» населенные пункты в провинции Хама.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продвигается дальше в район Восточной Гуты. Наряду с базой ПВО бойцы САА освободили несколько ферм возле населенного пункта Хазрамы.

Провинция Хомс

Правительственные войска обстреляли опорные пункты боевиков Свободной сирийской армии (ССА), укрепившихся в окрестностях населенного пункта Гарнате. В результате обстрела были ликвидированы несколько исламистов.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы ИГ в данный момент устраняют неполадки на телефонных линиях на западе и востоке города Дейр эз-Зор. Исламисты восстанавливают связь между провинцией и другими частями Сирии.

Сегодня утром самолеты доставили гуманитарную помощь жителям осажденных районов провинции Дейр эз-Зор. Так, нуждающиеся горожане получат необходимые продукты питания, воду и медикаменты.

Провинция Идлиб

Исламские полицейские, аффилированные с террористической организацией «Джабхат Фатах аш-Шам»***, арестовали главу местного совета города Синджар в Идлибе. Причины ареста боевики не назвали, лидера совета увезли в неизвестном направлении.

Провинция Ракка

Сирийские демократические силы (SDF) освободили от террористов ИГ деревню Майан. Также бойцы SDF вернули контроль над населенными пунктами Бир Сана и Химарйан.

Провинция Хама

Боевики террористической организации «Джейш аль-Изза» обстреляли из РЗСО «Град» населенные пункты Сальхаб и Рабию. Данные о пострадавших не поступали, есть разрушения, материальный ущерб уточняется.

Провинция Кунейтра

Сирийская армия обстреляла пункты управления боевиков-оппозиционеров, укрепившихся в окрестностях населенного пункта Аль-Аджрафе. Также артиллерийские подразделения правительственных войск атаковали позиции исламистов в районе деревни Самдании аль-Гарбии.

Ирак

Вооруженные силы Ирака уничтожили расположенный в городе Тель Афар в предместье Мосула штаб полиции «Исламского государства» «Хисба». В результате столкновения были ликвидированы более 10 террористов ИГ.