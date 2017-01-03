Астрономы Земли готовятся к метеоритному дождю Квадрантиды

Москва, 3 ноября. Астрономы рассчитывают на безоблачную погоду, которая позволит им комфортно наблюдать за зрелищным метеоритным дождем Квадрантиды.

Как отметили ученые, за звездопадом смогут следить все жители северного полушария Земли. Попавшие в верхние слои атмосферы метеориты сгорят (на высоте 80 км от поверхности планеты).

Напомним, ранее эксперты рассказали о том, как именно появился рухнувший в Челябинской области метеорит.

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