Главарь ИГ и 400 террористов проникли в Европу под видом беженцев из Сирии

Рим, 3 января. На территорию Европы проникли 400 террористов из запрещенного в РФ «Исламского государства». Об этом журналистам рассказали представители спецслужб Италии.

Согласно предварительной информации, группу возглавляет один из лидеров ИГ Лавдрим Мухаджери. Как отметили сотрудники правоохранительных органов, выдававшие себя за беженцев из Сирии боевики планируют организовать теракты в Косово и Сербии.

Напомним, ранее стало известно об усилении мер безопасности на атомных объектах на территории Российской Федерации.

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