Стамбульский террорист был знаком с внутренним устройством ночного клуба

Анкара, 3 января. Исполнитель теракта в Стамбуле был хорошо знаком с устройством ночного клуба, в котором и произошел инцидент. Об этом журналистам сообщили сотрудники правоохранительных органов Турции.

Согласно предварительным данным, боевик знал обо всех трех потайных выходах из здания.

Напомним, ранее стало известно о том, что в аэропорту «Ататюрк» были задержаны двое иностранцев, которых полиция подозревает в причастности к инциденту в ночном клубе Reina.

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