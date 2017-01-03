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Главные новости 3 января

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Дайджест новостей за 03.01.2017

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 3 января.

Глава правой партии «Национальный фронт» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен считает законным воссоединение России и Крыма. Об этом она сообщила в интервью телеканалу BFMTV, которое цитируют местные СМИ. Ле Пен объяснила французам, почему воссоединение Крыма и России законно

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о платьях, в которых появляется на публике. Захарова рассказала о своих любимых платьях

Новое белорусское месторождение нефти получило название «Угольское». Белоруссия сообщила об открытии нового нефтяного месторождения

На компанию Apple подали иск в суд Джеймс и Бетани Модисетт, которые в автомобильной аварии в 2014 году потеряли пятилетнюю дочь. Apple предстанет перед судом в деле о смертельном ДТП с ребенком

Неосторожное обращение с оружием стало причиной смерти двух бойцов ВСУ, инцидент произошел в воинской части, расквартированной у города Марьинка.  Донбасс: двое бойцов ВСУ погибли из-за неосторожного обращения с оружием

Авианосец «Адмирал Кузнецов» и атомный ракетный крейсер «Петр Великий», возможно, в январе завершат дальний поход в Средиземное море и отправятся в Североморск. СМИ узнали, когда «Адмирал Кузнецов» может завершить поход в Средиземное море

Армии правительства Сирии удалось вернуть контроль над авиабазой близ деревни Хазрама в Дамаске, в Алеппо САА готовится к масштабному наступлению на позиции боевиков запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ). Сирия новости 3 января 2016 07.00: САА вернула контроль над авиабазой в Дамаске, в Алеппо готовится наступление на позиции ИГ

Согласно сведениям, распространенным турецкими СМИ, террориста из Киргизии зовут Яхья Машрапов. Стала известна личность террориста, расстрелявшего ночной клуб в Стамбуле

Лозунги на марше памяти Степана Бандеры с требованием изгнать евреев с Украины спровоцировали грандиозный скандал. Еврейский вопрос на марше Бандеры, или Кто на Украине ощупывает грабли Алоизыча

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней жительницы Уйского района, которую подозревают в покушении на убийство новорожденной. Жительница Урала из мести попыталась заморозить младенца насмерть

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Алексей Громов
#мария захарова #марин ле пен
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Остановить «сирийское безумие» и поставить спектакль о наводнении: итоги года–2016. ФАН-ТВ

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Главарь ИГ и 400 террористов проникли в Европу под видом беженцев из Сирии
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