Сирия: два населенных пункта в Латакии присоединились к перемирию

Москва, 3 января. Число населенных пунктов, поддерживающих перемирие в Сирии, увеличилось до 1086 за последние сутки, сообщили в российском центре по примирению в Сирии.

Как уточнили российские представители, за последние сутки к перемирию в Сирии присоединились еще два населенных пункта, расположенные в провинции Латакия.

«Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1086, — говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению в Сирии. — В течение суток соглашения о присоединении вооруженных формирований к режиму прекращения огня не подписывались».

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