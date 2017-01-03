Представители РФ зафиксировали в Сирии 27 нарушений режима тишины

Москва, 3 января. За последние сутки в Сирии было зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня, говорится в тексте информационного бюллетеня российского центра по примирению в Сирии.

По информации российских представителей, за последние 24 часа обстрелы были зафиксированы в Хаме, Алеппо и Дамаске.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения за сутки зафиксировано 27 нарушений, из них в провинциях: Хама — восемь, Алеппо — семь, Латакия — семь, Дамаск — пять», — констатировали представители министерства обороны России.

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