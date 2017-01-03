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Турция сообщила о 18 нарушениях соглашения о перемирии в Сирии
Политика

Турция сообщила о 18 нарушениях соглашения о перемирии в Сирии

Сегодня 18:27
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Турция сообщила о 18 нарушениях соглашения о перемирии в Сирии

Анкара, 3 января. Турецкая сторона зафиксировала 18 случаев нарушения режима перемирия в зоне военного конфликта в САР. Об этом во вторник сообщили представители российского Центра по примирению сторон в Сирии.

«Из них в провинциях: Алеппо — семь, Дамаск — шесть, Идлиб — два, Хомс — два, Даръа — одно», — указано в официальном заявлении ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что ВВС Турции ликвидировали в северной части Сирии 18 боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства».

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