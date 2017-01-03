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Уровень деградации: зачем Украине производство американских винтовок М16
Украина

Уровень деградации: зачем Украине производство американских винтовок М16

Сегодня 18:11
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Уровень деградации: зачем Украине производство американских винтовок М16

Киев, 3 января. Украина объявила о планах производить американские автоматические винтовки М16 вместе с компанией из США Aeroscraft. Таким образом, как утверждают в государственном концерне «Укороборонпром», это станет первым проектом создания на Украине стрелкового оружия «по стандартам НАТО».

Как сообщили в Киеве, меморандум о сотрудничестве между госпредприятием «Укроборонсервис» и американской компанией Aeroscraft уже подписан. Эта новость вызвала бурную реакцию экспертов и рядовых пользователей соцсетей.

Так, главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко считает запуск производства американских винтовок на Украине показателем уровня деградации.

«Уровень деградации: Во времена СССР Украина производила баллистические ракеты, после «революции гидности» будет делать винтовку М16», — написал Коротченко в Twitter.

Кроме того, некоторые пользователи Twitter полагают, что этой новостью скрывается схема закупки списанного оружия в США по завышенной цене. 

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