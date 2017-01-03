МЧС предупредило жителей Москвы о резком похолодании

Москва, 3 января. В ближайшие несколько часов в Москве серьезно похолодает. Об этом во вторник сообщили представители столичного управления МЧС Российской Федерации.

Согласно предварительной информации, с 17.00 часов 3 января до 09.00 часов 4 января температура в городе упадет сразу до минус 17 градусов. Это может привести к росту числа инцидентов на дорогах Москвы.

Как ранее сообщало агентство НСН, 7 января в российской столице температура может опуститься до минус 31 градуса.

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