Трамп обсудит со спецслужбами США слухи о кибератаках во время выборов

Вашингтон, 3 января. Избранный президент США Дональд Трамп обсудит с представителями разведслужб США ситуацию вокруг кибератак, которые якобы были во время выборов президента. Об этом сообщила советник Трампа Келлиэнн Конуэй.

Трамп намерен обсудить с разведкой США слухи о кибератаках во время президентских выборов, чтобы прояснить ситуацию.

Кроме того, на 5 января в Вашингтоне намечены слушания комитета Конгресса по делам вооруженных сил. Отмечается, что на них будут присутствовать директор Национальной разведки страны Джеймс Клэппер, директор Агентства национальной безопасности Майк Роджерс, а также заместитель министра обороны США по вопросам разведки Марсель Леттре. На слушаниях также будут обсуждаться кибератаки.

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