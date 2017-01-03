Без субсидий и перспектив: кто ответит за социальную катастрофу на Украине

Украинское правительство выполнило одно из своих, пожалуй, самых жестоких обещаний: с 1 января 2017 года в стране в очередной раз резко подорожали услуги ЖКХ. Отныне за свет, отопление и пользование водопроводом среднестатистический украинец вынужден выкладывать примерно две трети своей зарплаты.

Местные пенсионеры оказались в еще более непростом положении — за «блага цивилизации» они будут отдавать до 90% своих доходов. Премьер-министр Владимир Гройсман попытался заверить сограждан в том, что каждый нуждающийся будет получать субсидию на погашение долгов по квартплате. На деле же в Кабмине предлагают не только монетизировать выплаты, но и лишить упомянутых субсидий сразу несколько категорий льготников. Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался в сложившейся ситуации.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева поспешил успокоить общественность. Дескать, если сумма выплат по ЖКХ отнимает у отдельно взятой семьи более 15% суммарного дохода, эта семья может по-прежнему рассчитывать на помощь государства. На данный момент таких семей в стране насчитывается около шести миллионов, то есть практически половина населения.

Впрочем, чиновник тут же оговорился, приведя слова Гройсмана, что вот уже несколько дней действует правительственный указ о повышении минимальной заработной платы с 1600 до 3200 гривен. Дескать, теперь любой работающий украинец вполне способен рассчитаться по «коммуналке». Но вот ведь в чем дело: минимальная пенсия на Украине, как и раньше, составляет 1200 гривен: заплатить из них 1000 за отопление, свет и газ не представляется возможным физически.

«Социальные службы будут внимательно рассматривать каждое заявление на получение субсидии. Мы посмотрим, что именно можно сделать», — довольно туманно пообещал премьер.

«Я оформила такую субсидию, — сказала в беседе с корреспондентом ФАН пенсионерка из Харьковской области Надежда Конончук. — Мне дали скидку в «целых» 50 гривен, и я считаю, что это просто издевательство. Я вернула эту подачку, рассчитываю на помощь дочери».

Впрочем, «подачку» могут отобрать, причем самым бесцеремонным образом. Соответствующие структуры оставляют за собой право лишить гражданина материальной помощи (даже мизерной) в том случае, если он имеет дополнительный доход от банковских депозитов или получал денежные переводы из-за рубежа.

«Многие украинцы сегодня работают за пределами родины и пытаются время от времени отправлять родным хоть какие-нибудь средства, — говорит известный киевский экономист Александр Охрименко. — Но ведь для их родственников на Украине эти деньги не являются стабильным доходом».

По словам политолога Руслана Бортника, после повышения минимальной зарплаты субсидий автоматически лишатся люди трудоспособного возраста, получающие зарплату «в конвертах».

Каким образом официальный Киев будет осуществлять надзор за потребителями субсидий и льгот, пока доподлинно не известно. Наиболее горячие головы из числа чиновников предлагают проводить так называемую «верификацию» платежных документов и даже осуществлять рейды по домам и квартирам.

«На данный момент такие действия незаконны, — объяснила корреспонденту ФАН юрист Марина Гапон. — Это прямое нарушение прав и свобод человека, вмешательство в личную жизнь. Жаль, что действующая власть на Украине этого не понимает».

Как отмечают независимые аналитики, несмотря на все «усилия» украинского Кабмина, в новом году украинцы будут жить намного хуже. Или — беднее. Хваленые социальные программы должного эффекта не возымели: безработица в стране растет в геометрической прогрессии.

«Останемся без субсидий и перспектив. Катастрофа не за горами», — такова квинтэссенция десятков форумов и постов в украинском сегменте Интернета.

А в это время пропрезидентские и проправительственные СМИ в очередной раз призывают украинцев к терпению.