FAN-TV Лента новостей
После бандеровского марша на Майдане остались антисемитские улики
Украина

После бандеровского марша на Майдане остались антисемитские улики

Сегодня 17:29
163

После бандеровского марша на Майдане остались антисемитские улики

Киев, 3 января. Видеосвидетельства с марша бандеровцев, который прошел в Киеве 1-го января, вызвали возмущение в Европе и России. Множество пользователей Сети откликнулись в комментариях, что национализму не место в цивилизованной стране. Однако, сейчас раздаются заявления, что на марше якобы не звучали националистические лозунги: «Москаляку на гиляку!», «Юде – геть!», и другие. В украинских СМИ националисты оправдываются, заявляя, что не призывали убивать русских и изгонять из страны евреев, а лозунги, которые слышны на многочисленных видео, являются поддельными или смонтированными.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал сегодня, 3 января, на Майдане, где под стелой был закончен бандеровский марш, и обнаружил там огромное количество русофобских и антисемитских надписей и листовок.

После бандеровского марша на Майдане остались антисемитские улики

Листовки полны животной ненависти к лицам всех национальностей, кроме украинцев. Всех представителей других наций в листовках предлагается уничтожать или изгонять с территории Украины.

После бандеровского марша на Майдане остались антисемитские улики

Кроме того, в этой наглядной агитации приводятся вымышленные цитаты различных видных исторических деятелей, которые якобы предлагали уничтожать или преследовать евреев, а также сообщаются вымышленные сведения о том, что евреи якобы совершают преступления в силу генетической предрасположенности или особенностей культуры.

Напомним, ранее ФАН опубликовал видео с марша бандеровцев, который прошел в Киеве вечером 1-го января. Тысячи нацистов прошли праздничной колонной по центральным улицам города, скандируя «Юде геть!», «Москаляку на гиляку!», «Наша религия - национализм! Наш пророк - Степан Бандера» и другие. Во главе колонны шли барабанщики, а марширующие несли большие портрета Степана Бандеры и Романа Шухевича. Участники шествия также выкрикивали другие националистические слоганы: «Украина превыше всего!», «Бандера – превыше всего!», «Слава Украине - героям слава!».

Сейчас в украинских СМИ все это категорически опровергается. Утверждается, что по Киеву и другим городам страны 1-го января «прошли мирные демократические толерантные граждане», и «никакого фашизма на Украине нет». 

комментарии
Денис Машкин специально для ФАН Киев
#киев
Новости партнеров
Эксклюзив

Без субсидий и перспектив: кто ответит за социальную катастрофу на Украине

Сегодня 17:47
43

После бандеровского марша на Майдане остались антисемитские улики

Сегодня 17:29
154

Сирия новости 3 января 2017 16.30: ВВС Турции и ВКС РФ уничтожили группу ИГ в Алеппо, САА оттесняют боевиков из Дамаска

Сегодня 16:33
416

Еврейский вопрос на марше Бандеры, или Кто на Украине ощупывает грабли Алоизыча

Сегодня 12:39
1231

Сирия новости 3 января 2017 12.30: дрон США атаковал школу в Ракке, ИГИЛ требует с беженцев Ирака по 600 долларов

Сегодня 12:30
571
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Остановить «сирийское безумие» и поставить спектакль о наводнении: итоги года–2016. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Без субсидий и перспектив: кто ответит за социальную катастрофу на Украине

17:47

Путин ужесточил дисциплинарный устав ВС РФ

17:37

Ученый назвал новую шокирующую дату уничтожения Земли

17:32

После бандеровского марша на Майдане остались антисемитские улики

17:29

Джамбулатов: Под руководством Кадиева «Анжи» не грозит вылет в ФНЛ

17:28

Курды готовы передать свою часть Алеппо под контроль военной полиции РФ

17:10

Посол Великобритании в ЕС неожиданно подал в отставку в преддверии Brexit

17:07

Савченко объяснила, зачем приехала в Донбасс после Нового года

17:03

Порошенко хочет перезахоронить эксгумированное в Чехии тело писателя Олеся

16:50

Переиздание книги Гитлера «Майн кампф» стало хитом продаж в Германии

16:48

Российский хоккеист Тарасенко стал первой звездой дня в НХЛ

16:37

Сирия новости 3 января 2017 16.30: ВВС Турции и ВКС РФ уничтожили группу ИГ в Алеппо, САА оттесняют боевиков из Дамаска

16:33
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Без субсидий и перспектив: кто ответит за социальную катастрофу на Украине
Читать
Закрыть