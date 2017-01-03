После бандеровского марша на Майдане остались антисемитские улики

Киев, 3 января. Видеосвидетельства с марша бандеровцев, который прошел в Киеве 1-го января, вызвали возмущение в Европе и России. Множество пользователей Сети откликнулись в комментариях, что национализму не место в цивилизованной стране. Однако, сейчас раздаются заявления, что на марше якобы не звучали националистические лозунги: «Москаляку на гиляку!», «Юде – геть!», и другие. В украинских СМИ националисты оправдываются, заявляя, что не призывали убивать русских и изгонять из страны евреев, а лозунги, которые слышны на многочисленных видео, являются поддельными или смонтированными.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал сегодня, 3 января, на Майдане, где под стелой был закончен бандеровский марш, и обнаружил там огромное количество русофобских и антисемитских надписей и листовок.

Листовки полны животной ненависти к лицам всех национальностей, кроме украинцев. Всех представителей других наций в листовках предлагается уничтожать или изгонять с территории Украины.

Кроме того, в этой наглядной агитации приводятся вымышленные цитаты различных видных исторических деятелей, которые якобы предлагали уничтожать или преследовать евреев, а также сообщаются вымышленные сведения о том, что евреи якобы совершают преступления в силу генетической предрасположенности или особенностей культуры.

Напомним, ранее ФАН опубликовал видео с марша бандеровцев, который прошел в Киеве вечером 1-го января. Тысячи нацистов прошли праздничной колонной по центральным улицам города, скандируя «Юде геть!», «Москаляку на гиляку!», «Наша религия - национализм! Наш пророк - Степан Бандера» и другие. Во главе колонны шли барабанщики, а марширующие несли большие портрета Степана Бандеры и Романа Шухевича. Участники шествия также выкрикивали другие националистические слоганы: «Украина превыше всего!», «Бандера – превыше всего!», «Слава Украине - героям слава!».

Сейчас в украинских СМИ все это категорически опровергается. Утверждается, что по Киеву и другим городам страны 1-го января «прошли мирные демократические толерантные граждане», и «никакого фашизма на Украине нет».