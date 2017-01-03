FAN-TV Лента новостей
Ученый назвал новую шокирующую дату уничтожения Земли
Технологии

Ученый назвал новую шокирующую дату уничтожения Земли

Сегодня 17:32
3448

Ученый назвал новую шокирующую дату уничтожения Земли

Вашингтон, 3 января. Ученый Дэвид Мид назвал дату уничтожения Земли в результате столкновения с другой планетой. Он полагает, что признаки приближающегося конца света можно наблюдать уже сейчас.

Так, исследователь полагает, что Земля погибнет в результате столкновения с Нибиру, котору еще называют Планета Х, в октябре 2017 года. Результаты своих изысканий Мид опубликовал в работе по названием «Planet X: The 2017 Arrival». Он уверен, что общественность якобы держат в неведении, чтобы избежать паники. Однако мировая элита уже строит бункеры в надежде спастись от апокалипсиса. 

Тем не менее такие новости трудно воспринимать без улыбки, ведь не реже раза в неделю в СМИ появляются новости о скором конце света. К примеру, та же Планета Х должна была уничтожить Землю уже как минимум два раза — в сентябре и декабре 2015 года. В NASA уже развенчали этот миф, назвав подобные предсказания интернет-мистификацией.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 3 января 2017 19.30: курды освободили от ИГ часть Ракки, в Хаме ССА обстреляли САА из РЗСО «Град»

Сегодня 19:30
351

Главные новости 3 января

Сегодня 19:00
340

Без субсидий и перспектив: кто ответит за социальную катастрофу на Украине

Сегодня 17:47
822

После бандеровского марша на Майдане остались антисемитские улики

Сегодня 17:29
1517

Сирия новости 3 января 2017 16.30: ВВС Турции и ВКС РФ уничтожили группу ИГ в Алеппо, САА оттесняют боевиков из Дамаска

Сегодня 16:33
927
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Остановить «сирийское безумие» и поставить спектакль о наводнении: итоги года–2016. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Компания Ford отказалась строить завод в Мексике, испугавшись гнева Трампа

20:36

Армия Асада готовится отбить у «Джебхат ан-Нусры» водоканал под Дамаском

20:10

Украина хочет внести Ле Пен в черный список

19:49

Сирия новости 3 января 2017 19.30: курды освободили от ИГ часть Ракки, в Хаме ССА обстреляли САА из РЗСО «Град»

19:30

Астрономы Земли готовятся к метеоритному дождю Квадрантиды

19:25

Главарь ИГ и 400 террористов проникли в Европу под видом беженцев из Сирии

19:06

Главные новости 3 января

19:00

Стамбульский террорист был знаком с внутренним устройством ночного клуба

18:46

Сирия: два населенных пункта в Латакии присоединились к перемирию

18:39

Опубликован список дел, способных улучшить жизнь человека

18:32

Турция сообщила о 18 нарушениях соглашения о перемирии в Сирии

18:27

Представители РФ зафиксировали в Сирии 27 нарушений режима тишины

18:22
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Трамп определился с датой своей первой пресс-конференции
Читать
Закрыть