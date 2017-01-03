Ученый назвал новую шокирующую дату уничтожения Земли

Вашингтон, 3 января. Ученый Дэвид Мид назвал дату уничтожения Земли в результате столкновения с другой планетой. Он полагает, что признаки приближающегося конца света можно наблюдать уже сейчас.

Так, исследователь полагает, что Земля погибнет в результате столкновения с Нибиру, котору еще называют Планета Х, в октябре 2017 года. Результаты своих изысканий Мид опубликовал в работе по названием «Planet X: The 2017 Arrival». Он уверен, что общественность якобы держат в неведении, чтобы избежать паники. Однако мировая элита уже строит бункеры в надежде спастись от апокалипсиса.

Тем не менее такие новости трудно воспринимать без улыбки, ведь не реже раза в неделю в СМИ появляются новости о скором конце света. К примеру, та же Планета Х должна была уничтожить Землю уже как минимум два раза — в сентябре и декабре 2015 года. В NASA уже развенчали этот миф, назвав подобные предсказания интернет-мистификацией.

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