Джамбулатов: Под руководством Кадиева «Анжи» не грозит вылет в ФНЛ

Москва, 3 января. Новый владелец футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев не позволит команде вылететь в Футбольной национальной лиге, заявил бывший вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов.

Джамбулатов прокомментировал смену руководства «Анжи»: Кадиев сменит бывшего владельца Сулеймана Керимова. Он отметил, что Кадиев является «самым футбольным человеком», который знает всех в футбольном мире. Он обратил внимание, что он довольно знаменит как антикризисный руководитель.

«Скажу довольно самоуверенно и нахально, что Кадиев — тот человек, который даже в условиях масштабных кадровых обновлений не позволит клубу вылететь, — цитирует Джамбулатова газета «Известия». — Набрать свои 9–10 очков «Анжи» по силам даже с тем составом, что у них останется. Поэтому в плане краткосрочной перспективы я спокоен за клуб. Меня больше беспокоит долгосрочная — она будет очень серьезно зависеть от финансового вопроса».