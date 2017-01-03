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Путин ужесточил дисциплинарный устав ВС РФ
Политика

Путин ужесточил дисциплинарный устав ВС РФ

Сегодня 17:37
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Путин ужесточил дисципилнарный устав ВС РФ

Москва, 3 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник подписал указ, посвященный внесению изменений в положения о порядке прохождения военной службы, а также в дисциплинарный устав ВС РФ.

Документ уточняет перечень ограничений для присвоения очередного воинского звания, порядок восстановления в должности, а также список грубых дисциплинарных проступков.

Напомним, ранее глава государства Владимир Владимирович Путин назвал умершего маршала артиллерии Владимира Михалкина выдающимся военачальником.

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