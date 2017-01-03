Савченко объяснила, зачем приехала в Донбасс после Нового года

Киев, 3 января. Депутат Верховной рады Надежда Савченко приехала в Донбасс, чтобы навестить украинских военных в зоне так называемой АТО.

Стало известно, зачем Савченко 2 января приехала в Донбасс. Как объяснила сама украинский депутат, она захотела навестить украинских военных.

«Посетила штабы Национальной гвардии и вооруженных сил Украины в зоне боевых действий, — рассказала Савченко. — Службу несут на высоком уровне».

Известно, что во время этого визита она также побывала на пропускном пункте на линии разграничения, дорога через который ведет в Донецк.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко обратил внимание, что из-за злоупотребления алкоголем украинскими военнослужащими в Донбассе Киев был вынужден провести ротацию.

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