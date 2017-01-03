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Курды готовы передать свою часть Алеппо под контроль военной полиции РФ
Политика

Курды готовы передать свою часть Алеппо под контроль военной полиции РФ

Сегодня 17:10
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Курды готовы передать свою часть Алеппо под контроль военной полиции РФ

Дамаск (Сирия), 3 января. Представители курдского ополчения готовы передать свои районы Алеппо под контроль российской военной полиции.

Речь идет о боевиках из группировки «Отряды народной самообороны», которые удерживают северную часть Алеппо. Согласно предварительной информации, Дамаск уговорил курдов покинуть регион, однако порядок в районах будут поддерживать не правительственные войска САР, а представители РФ.

Как ранее сообщало агентство НСН, МЧС РФ подарило Сирии аэромобильный госпиталь, который функционировал в пригороде Алеппо.

Читайте по теме: Сирия новости 3 января 2017 16.30: ВВС Турции и ВКС РФ уничтожили группу ИГ в Алеппо, САА оттесняют боевиков из Дамаска

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